Вшанування воїнів Армії УНР

ПІКУЛИЧІ, Польща. – У селі 11 червня згадували воїнів Армії Української Народної Республіки, які спочивають на Українському воєнному цвинтарі. Про це повідомило Генеральне консульство України в Любліні.

Вшановано пам’ять захисників України у війні з більшовицькою московією 1920-их років.

Участь в заході разом з духовенством УГКЦ на чолі з Митрополитом Перемишльсько-Варшавським Архиєпископом Євгеном Поповичем взяв консул Генерального консульства України в Любліні Василь Йордан, а також представники Львівської обласної військової адміністрації та депутати Львівської обласної ради.

Під час молитви також вшанували пам’ять сучасних героїв України, які з 2014 року віддали життя за Незалежну Соборну Україну.

Генконсульство подякувало за організацію заходу Архикатедральній парафії УГКЦ св. Івана Хрестителя у Перемишлі і Об’єднанню українців у Польщі.