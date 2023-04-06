Вшанували мужність захисниць України

ВИПАНІ, Ню-Джерзі. – На зібранні „Докази та досвід насильства Росії у війні проти українців: активістська позиція“ свідчили цивільні полонені Ірина Довгань – керівниця мережі SEMA Ukraine, Людмила Гусейнова – членкиня правління Global Survivors Fund та Анна Олсен – військовослужбовиця, старша бойова медикиня 36-ої бриґади морської піхоти, бранка російських окупантів. Подію, яку організували Округа Ню-Джерзі Союзу українок Америки та Світова федерація українських жіночих організацій, відкрила голова Округи СУА Оксана Коник, модерувала – головна представниця СФУЖО в Економічній і соціяльній раді ООН д-рка Марта Кебало.

Звернення до учасників зібрання Віце-прем’єр-міністра з питань европейської та евроатлантичної інтеґрації України, глави делеґації Уряду України на 67-ій сесії Комісії ООН зі становища жінок Ольги Стефанішиної представив керівник Служби Віце-прем’єр-міністра України Дмитро Каплун. Доповідачі наголосили на критичній необхідності створення спеціяльного міжнародного трибуналу для переслідування злочинів Росії: аґресії, геноцидального насильства та використання зґвалтування як зброї у війні. Це стало головною темою виступів д-рки Катерини Левченко – Урядової уповноваженої з питань політики гендерної рівности, Олексія Голубова – Генераль­ного консула України в Ню-Йорку, Маріянни Третяк – референтки з адвокації СУА.

Про складні передумови визнання злочинним сексуального насильства в умовах війни розповіла радниця з гендерних питань Командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Оксана Григор’єва. Після її виступу відбувся перший показ у США фільму „Сексуальне насильство російської армії в Україні“, створеного Молодіжним центром Атлантичної ради України, Національною академією Служби безпеки України та Командуванням Сухопутних військ ЗСУ. Слово глибокої шани захисницям України від російських окупантів, колишнім полоненим військовій А. Олсен і цивільним Л. Гусейновій та І. Довгань виголосила заслужена працівниця культури України, членкиня Націо­нальної спілки журналістів України та СУА Валентина Шемчук і присвятила відданим донькам України поезію „Затулить собою небо синє!“.

Квітами привітали захисниць України організатори. Приїзду Л. Гусейнової та А. Олсен з адвокаційною метою до США сприяла Медійна ініціятива за права людини. І. Довгань увійшла до складу урядової делеґації. У зібранні взяли участь члени делеґації Уряду України: Уляна Токарєва – заступниця Міністра соціяльної політики України, Тетяна Бережна – заступниця Міністра економіки України, Зорян Кісь – другий секретар департаменту міжнародних організацій МЗС України, Ольга Перунова – заступниця начальника Управління моніторингу дотримання прав людини МВС України, Євгенія Кравчук – заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Яна Любимова – заступниця керівника Секретаріяту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Ярослава Сочка – перший секретар Постійного представництва України в ООН, Ольга Герасим’юк – голова Націо­нальної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Галина Жуковська – старший референт Апарату Урядової уповноваженої з питань політики гендерної рівності, Катерина Приймак – заступниця голови громадської організації „Жіночий ветеранський рух“, Галина Мещерякова – програмна спеціялістка ООН – Жінки в Україні, Павло Замостьян – заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та експерти Фонду Євгенія Лук’янченко і Сергій Ніжин­ський. Зібрання у Випані ще раз заявило світові про звірства російських окупантів в Україні та закликало до покарання аґресора.