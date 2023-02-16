Вшанували героїв Крут

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – На центральній площі міста відбулося театралізоване дійство „Крути – бій за майбутнє“, на якому бережанці вшанували юних героїв Крут. Учасники Зразкового молодіжного театру „Взори“ з керівником Оленою Різник, пластуни, учні ліцею, студенти фахового коледжу відтворили героїчну подію бою під Крутами. Ролю сотника зіграв Святослав Семеген. При запалених лампадках люди віддали шану самопожертві, героїзму, стійкості та завзяттю молодих хлопців, які стали на захист української держави та зупинили ворожого нападника. Глядачі перенеслися в історичне минуле, де юні українці до останнього боронили свою землю.

На заході пам’яті виступив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко: „Ми не забули тих, хто стояв за нашу свободу і пам’ятатимемо кожного, хто це робить сьогодні“.

У селі Горинка, що на Тернопільщині, урочисто відкрили меморіяльну дошку земляку, героєві Крут Миколі Лизогубу. Він був членом таємної організації самостійників, брав участь у виданні газети „Вільна думка“, навчався на медичному факультеті в університеті. Під час бою під Крутами потрапив у полон і був розстріляний більшовиками.