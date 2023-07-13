Вчать операторів безпілотників

ТЕРНОПІЛЬ. – Директор Тернопільського професійного коледжу із посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадим Ластовицький отримав відзнаку від голови Верховної Ради України. Керівника нагородили за значний особистий внесок у розвиток української освіти і науки, впровадження сучасних методів навчання та виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю.

Також подякою його нагородив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

З вересня коледж отримає 30 державних місць для навчання нової спеціяльности – оператора наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом. Зараз відкриті курси для бажаючих навчитися керувати дронами, які використовуються для військових потреб.

Студенти коледжу, крім обраної професії, отримують сучасну військову підготовку, щоб боронити Україну. Викладачі та командири передають курсантам знання і багатий досвід. Тут вчать гідно служити українському народові, залишатися відданими Батьківщині, не зраджувати правді, добру та честі.