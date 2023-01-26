Втрати Росії зростають

Російські загарбники 24 січня обстріляли 11 населених пунктів Донецької области, є поранені. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Курахове, Часів Яр, Красногорівка, смт Велика Новосілка, селах Веселе, Катеринівка, Времівка, Красногорівка. Знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, приміщення заводів, газопровід, автомобілі.

Армія Російської федерації 25 січня з артилерії обстріляла прикордоння Чернігівської области. Втрат серед особового складу та техніки немає. Також не надходила інформація про втрати серед місцевого населення.

24 січня російські військові обстріляли місто Середина-Буда Сумської области освітлювальними снарядами.

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріюполі ввечері 24 січня стався вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових. Армія ворога понесла втрати.

Повітряні сили ЗСУ за 30 хвилин знищили три ударні вертольоти Ка-52 у Волновась­кому районі, а під Бахмутом – збили ще один ворожий Су-25.

Збройні сили України 24 січня задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледара здійснили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезних втрат в особовому складі.

У боях за Бахмут та Соледар вояки групи „Ваґнера“ втратили близько 40 тис. бійців, що становить близько двох третин цієї структури. Супутникові знімки з цвинтаря в станиці Бакин­ська Краснодарського краю Росії, де ховають загиблих в Україні бійців групи „Ваґнера“, свідчать про те що, за останні два місяці площа кладовища збільшилася в сім разів. На фото, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань.

Місцеві жителі стверджують, що багато „ваґнерівців“, швидше за все, були кремовані, тому кількість загиблих може бути ще більшою.

У грудні Европейська рада ухвалила санкції проти російської приватної військової компанії, які поширюються на саму групу „Ваґнера“, а також на установи, пов’язані з її діяльністю.

Танки „Leopard 2“ з Німеччини можуть бути доправлені в Україну приблизно через три місяці. Про це заявив Міністер оборони ФРН Борис Пісторіус. Він додав, що наразі йдеться про те, щоб дуже швидко запустити процес. Йдеться про два батальйони, які будуть доставлені в два кроки: перший – 14 „Leopard 2A6“, які є в наявності і можуть бути швидко підготовлені до відправлення, до того ж у кооперації з партнерами. Для цього типу танків є боєприпаси та можливості ремонту.

Міністер обговорив ситуацію з партнерами з Польщі та шести інших держав, зокрема, з Канади, Еспанії, Португалії. „Мета – якнайшвидше доставити танки“, – пояснив він.