Втеча колишнього командира „Ваґнера“

ОСЛО. – Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім високопоставленим членом приватного війська „Ваґнер“, в ніч з 12 на 13 січня незаконно перетнув кордон та попросив про притулок в скандинавській країні. Справу А. Мед­ведєва передали норвезькій іміґраційній поліції.

Минулого тижня поліція Норвегії повідомила про незаконний в’їзд чоловіка з Росії. Поліція повідомила, що пізно ввечері російські прикордонники проінформували її про те, що виявили сліди на снігу, які могли свідчити про чийсь незаконний перетин кордону. А. Медведєв переховувався з того часу, як залишив групу „Ваґнера“ 6 липня після закінчення чотиримісячного контракту.

Вперше з РФ до Европи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів терористичної групи „Ваґнера“, який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена При­гожина. А. Медведєв був свідком багатьох страт та позасудових розправ з боку служби безпеки Пригожина, які ті чинили щодо тих, хто відмовлявся воювати проти українців. А. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.