Встановили Тризуб на щиті „Батьківщини-матері“

КИЇВ. – 6 серпня на щиті монумента „Батьківщина-мати“ встановили український Тризуб замість демонтованого раніше герба СРСР. Тризуб для щита „Батьківщини-матері“ доставлено ввечері 5 серпня, проте закріпити його у темний період доби не могли і монтажні роботи перенесли на 6 серпня. Монумент „Батьківщина-мати“ споруджено в 1981 році, він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Його вважають найвищою монументальною скульптурою в Европі. У 2022 році у „Дії“ 85 відс. українців із 800 тис. опитаних проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.

Оновлений монумент офіційно представлять 24 серпня, у День Незалежности України. Тоді ж офіційно відбудеться й перейменування монументальної скульптури з нинішньої “Батьківщина-мати” на “Україна-мати”.