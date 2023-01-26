Всеукраїнський конкурс для молоді

Національний університет „Острозька академія“ з ініціятиви Оксани Бризгун-Соколик (Канада), єдиної розпорядниці спадщини Уласа Самчука, запрошує учнів закладів загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти, студентів й аспірантів закладів вищої освіти віком від 14 до 25 років, які навчаються в Україні або за кордоном, узяти участь у Х Всеукраїнському конкурсі для студентської та учнівської молоді „Улас Самчук на культурному фронті сучасної російсько-української війни“.

Конкурс триває з 10 січня до 25 травня 2023 року в таких номінаціях: „Найкращий науковий есей“, „Найкращий художній есей“, „Найкраща публікація в українському мас-медія“, „Найкраща публікація в закордонному мас-медіа“.

Для участи в конкурсі потрібно від 10 січня до 10 травня 2023 року заповнити заявку за покликанням https://forms.gle/7c1SaQ6zuY9wMjHLA, у яку вкласти файл із конкурсною роботою.

Нагородження переможців конкурсу відбудеться в університеті 25 травня 2023 року. Переможці отримають грошові премії та цінні подарунки.

Контактна особа: Віталій Максимчук, завідувач катедри української мови і літератури Національ­ного університету „Острозька академія“, електронна адреса: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua.