Всеукраїнська проща до Зарваниці

ЗАРВАНИЦЯ. – 15 і 16 липня тисячі паломників з України та світу взяли участь у Всеукраїнській прощі до Марійського центру „Зарваниця“. Разом з Главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком усі молилися за перемогу України у війні, за військових та Боже благословення для українського народу.

„Сьогодні особливо хочу обійняти нашою молитвою матерів, батьків, дружин і дітей наших загиблих воїнів. Ми знаємо, що зараз відбувається особливе напруження на фронті, наші військові звільняють ціною своєї крові кожен клаптик української землі. Хай наша молитва завітає туди, на всі фронти України, нехай підтримає наших воїнів“ – сказав Патріярх.

На зустрічі з молоддю виступив голова організаційного комітету Світового дня молоді єпископ з Лісабону Амеріко Аґуяр. Він також благословив понад 500 молодих українців, які вирушать на Світовий день молоді в Португалію.

На прощу прибули військові, які боронять Україну, а тепер є у короткій відпустці та їхні родини.

Орденом Митрополита Андрея Шептицького за вагомий внесок у розвиток української культури і мистецтва нагороджено Володимира Слєпченка. Таку почесну нагороду отримав і Мирослав Сеник – за активну діяльність задля розвитку Україн-ського католицького університету.

На прощі вперше побували родини біженців, які постраждали від війни. Біля чудотворної ікони Божої Матері вони молилися за опіку над ними і мир в Україні.