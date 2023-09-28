КИЇВ. – На VII Всесвітній форум українців у Київ прибуло набагато менше представників української діяспори, ніж на перший, що відбувався тут 1992 року. В авдиторії ім. Михайла Максимовича, першого ректора Київського національного університету ім. Т. Шевченка, де відбувався форум 25-26 серпня, зібралися люди, об’єднані ідеєю справедливого миру й української перемоги.

Благословив відкриття форуму 94-річний Пат­ріярх Київський і всієї Руси-України Філарет. При­сутніх привітав ректор Володимир Бугров, котрий не зміг залишитися, бо поспішав на поховання загиблого випускника-філолога Ігоря Воє­водіна.

З доповіддю „Україна та діяспора на шляху до нашої перемоги“ виступив голова Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) Михайло Ратушний.

Докторка історичних наук, голова Національної асоціяції дослідників Голодомору-геноциду українців Олеся Стасюк зазначила, що за час повномаштабної російсько-української війни геноцид визнали набагато більше европейських держав, ніж у попередні роки. Тепер на часі урядове визнання Російської федерації державою-терористом.

На форумі було обрано нового голову УВКР. Ним став народний депутат України, діючий підполковник Збройних Сил України Сергій Рудик. Обрано новий склад президії УВКР у складі 36 осіб, по 12 членів від організацій Східньої та Західньої діяспор та 12 осіб від громадських організацій з України.

На основі пропозицій та виступів делеґатів ухвалено рекомендації для активізації роботи асоціяцій і товариств української діяспори та посилення координації та взаємодії між громадськими організаціями світового українства та органами державної влади в Україні.

VII Всесвітній форум українців пропонує відновити державну програму роботи із закордонним українством, що передбачала конкретні механізми підтримки й допомоги представників української діяспори в гуманітарних, культурних та освітніх ділянках.

Також серед пропозицій – розробити та затвердити Урядову програму із повернення з-за кордону тих українців, котрі опинилися за межами України в результаті російської аґресії.

Окрім цього, Форум пропонує приступити до створення спеціяльного органу виконавчої влади з роботи із закордонними українцями, як це передбачено чинним законодавством та ухвалами декількох парляментських слухань.

Новообраному керівництву УВКР пропонується розробити та запропонувати СКУ Меморандум про взаємодію та співпрацю між УВКР та СКУ.

Запропоновано звернутися до керівництва членських організацій УВКР та асоціяцій української діяспори в різних країнах світу про направлення своїх пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення роботи та взаємодії між Українською державою та Українською діяспорою, що налічує сьогодні 30 млн людей.

Надія Онищенко,

директорка Центру гуманітарної співпраці з українською діяспорою Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя