Всесвітній день вишиванки припав на 18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а також річницю виходу українських захисників з „Азовсталі“ (18-20 травня). Тому цьогоріч під час заходів згадували про захисників України та депортацію Росією кримських татар. Укрінформ зібрав інформацію про те, як світове українство та друзі України відзначили День вишиванки.

АВСТРІЯ

Українська діяспора та друзі України з інших країн пройшли святковою ходою центром столиці Австрії з нагоди Дня вишиванки, а також щоб привернути увагу до війни, яку веде РФ проти України.

Учасники ходи у вишиванках та з українською символікою зібралися на площі біля Ратуші Відня, після чого колоною у супроводі поліції пройшли центром міста.

Під час ходи її учасники співали Державний гимн, патріотичні пісні, гучно скандували „Слава Україні! – „Героям Слава!“, „Слава нації!“ – „Смерть ворогам!“, „Україна – понад усе!“, а також „Росія – терористична держава“). Попереду колони був виставлений величезний банер з написом „Russland=Terrorstaat“ як нагадування про запущену в Австрії народну петицію про визнання Росії терористичною державою та необхідність підтримки цієї петиції. Учасники мітинґу також вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

БОЛГАРІЯ

У День вишиванки українці в Софії та друзі України зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центральному парку столиці Болгарії. „Згадали наших героїчних захисників і захисниць із вдячністю за те, що маємо сьогодні можливість одягнути вишиванку, хоч де б ми були. Мільйони українців через жорстоку загарбницьку війну розлучені з Батьківщиною, але нероздільні в любові до неї“, – повідомило Посольство України в Болгарії.

ЕСТОНІЯ

У Таллінні відбулася хода „Народжені у вишиванці“, організована з нагоди свята Конґресом українців Естонії. У заході взяло участь Посольство України. Цього ж дня під час масових заходів за участю українців Естонії та Посольства присутні вшанували День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, здійсненого комуністичним режимом колишнього СРСР.

ІРЛЯНДІЯ

В Ірляндії українська громада відзначила День вишиванки у містах Голвей і Корк. Як повідомила спільнота „Ukrainians Helping Ukrainians Galway“: „Ми співали пісні, грали на бандурі, слухали історію про вишиванку, діти бавилися та розмальовувались“. У місті Корк українці провели захід „Вишиванка – наш оберіг“, у рамках якого учасники утворили ланцюг єдности, провели акцію на підтримку військовополонених захисників Маріюполя та Рушникову ходу. Захід відбувся за участи учнів Української школи у місті Корк, хору „Калина“ та волонтерів „Штабу півдня“.

КАНАДА

Українська громада 18 травня на запрошення Конґресу українців Канади – відділ Торонто взяла участь у Марші вишиванок.

Очолив ходу голова КУК Торонто Петро Штурин та Генеральний консул України в Торонто Олександр Шевченко. Біля пам’ятника Лесі Українки о. Богдан Чолій від УГКЦ очолив молитву, а потім до присутніх звернулися голова комітету „Станьмо з Україною“ КУК Торонто Маркіян Швець, О. Шевченко, Міністер у справах громадянства та мультикультуралізму провінції Онтаріо Майкл Д. Форд, депутат провінції Онтаріо Кріс Ґловер, голова Онтарійської провінційної ради КУК Тарас Багрій та голова КУК Торонто П. Штурин.

Учениці школи Св. Димитрія виконали державні гимни Канади й України.

ЛАТВІЯ

Біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Ризі відбувся парад вишиванок за участи членів української громади в Латвії, учнів і вчителів ризької Української середньої школи, дипломатів Посольства України, членів Конфедерації українців у Латвії „Віче“ та українців, які перебувають в Латвії як тимчасово переміщені особи. Під час заходу сестрички Сніжана та Владислава з України виконали всесвітньо відому пісню „Ой, у лузі“.

Ввечері біля фонтану навпроти Латвійського національного театру опери та балету зібралися представники української діяспори, українські біженці, білоруські політеміґранти та латиські друзі України. Після півгодинного збору, спілкування, пісень, всі розгорнули національні прапори України, Латвії, Білорусі (біло-червоно-білий) та пішли Вишиванковою ходою. Перша зупинка була біля Пам’ятника Свободи, до якого поклали квіти, та заспівали гимни України й Латвії.

Потім хода прийшла до пам’ятника Кобзареві, де була оголошена „хвилина мовчання“ на вшанування пам’яті жертв репресій та загиблих героїв. Потім кожен міг розповісти про свою вишиванку, прочитати вірші.

Акцію підготували Конґрес українців Латвії, в ній також взяли участь місцеві українські пластуни.

ЛИТВА

У Вільнюсі події, присвячені Дню вишиванки, розпочалися в Українському центрі, відкритому під патронатом першої леді Литви Діани Науседієне та першої леді України Олени Зеленської. Відбулося відкриття фотовиставки „Вірити. Любити. Чекати“ про найближчих людей – захисників „Азовсталі“, які перебувають у ворожому полоні. Також відкрилася виставка вишитих картин українського художника Івана Рябчука з Ірпеня. В основному були представлені портрети і тексти Тараса Шевченка.

Відбувся показ сучасної вишивки і старовинних українських народних костюмів. Вистава продемонструвала красу кримськотатарського національного костюма за участю представників Союзу литовсько-татарських громад Литви.

Перед присутніми виступили творчі колективи Українського центру: Української суботньої школи, вокальної студії „Мрія“, Українського аматорського хору.

Керівниця студії Надія Адамчук виконала пісню Джамали, присвячену депортації кримських татар.

Після заходу відбулася традиційна хода у вишиванках з Катедральної площі, де був представлений флешмоб від Міжнародної української школи та української школи „Гравітація“ з Харкова.

НІДЕРЛЯНДИ

Фундація „Ватага“, яка є плятформою для українського мистецтва та культури в Нідерляндах, організувала святкування до Дня вишиванки в Гаазі 17 травня в Музеї звуку та візуалу. У рамках заходу відбулася виставка. Українці та нідерляндці могли не лише почути історію української вишивки, а й дізнатися, що означають унікальні візерунки в різних областях України.

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Українська громада відзначила День вишиванки у найбільшому місті Нової Зеландії – Окленді. Кожна вишиванка є унікальною і представляє історію, індивідуальність та зв’язок з нашою культурою. „День вишиванки в Окленді був фантастичною можливістю для всіх відчути тепло і дух української культури, а також важливість її збереження“, – повідомили у дипломатичному представництві.

ПЕРУ

Українці в Перу зібралися разом у місті Ліма біля муралу, заснованого за підтримки української громади в Перу та Посольства, щоб відсвяткувати День вишиванки.

ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Колектив Посольства України разом з Громадою українців ім. Лесі Українки провели у Скоп’є ходу у вишиванках з українським і кримськотатарським прапорами та висадили квіти на Українській алеї й біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

ПОРТУГАЛІЯ

17 травня в Лісбоні пройшла акція, метою якої було встановлення рекорду.

Ініціятором заходу виступили Молодіжна рада при МЗС у партнерстві зі Спілкою української молоді (СУМ) в Португалії.

Акція в Лісбоні зафіксувала 133 учасники. Очолили її Посол України в Португалії Марина Михайленко та капелян Степан Сус.

СЛОВЕНІЯ

У День вишиванки 18 травня в центрі Любляни захід розпочався з промови української майстрині Зоряни Попель, яка розповіла історію своєї вишиванки та закликала всіх присутніх піклуватись про історичну пам’ять поколінь, що закарбована у візерунках нашого національного одягу.

На центральній площі ім. Франце Прешерена український хор разом з усіма учасниками заходу заспівав українські народні пісні.

УГОРЩИНА

У День вишиванки українська громада в Будапешті привернула увагу угорської громадськости до триваючої російської війни проти України та проблеми українських військовополонених, яких утримують в РФ з масовими порушеннями женевських конвенцій, а також нагадала про річницю початку депортації радянською владою кримських татар.

ФІНЛЯНДІЯ

Посольство України в Фінляндії та Національний музей вирішили відзначити День вишиванки: з 18 травня до 15 жовтня в музеї триває виставка „Вишиванка та сила українського рукоділля“, а з 18 до 21 травня в центральній залі музею можна побачити інсталяцію „Вишиванка“, яку створили разом з працівниками музею українці, котрі проживають у Фінляндії.

Під час відкриття виставки виступили український хор „Калина“ та український дитячий хор „Ясні“.

ЧЕХІЯ

У День вишиванки українці зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Празі.

Під час заходу, в якому взяли участь дипломати Посольства та українська громада в Чехії, хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих героїв, які захищали нашу землю від рашистських окупантів.

Радник Посольства України Євген Кулеша подякував дружній Чехії за те, що сьогодні українці мають змогу перебувати у безпеці.

У цей же день в Празі пройшов фестиваль української гастрономії.

ЧОРНОГОРІЯ

До святкових заходів з нагоди Дня вишиванки у Чорногорії приєдналися близько 300 українців, повідомила Українська асоціяція „Добра справа“.

„У місті Херцег Нові була організована святкова хода, в Барі – збір на набережній та затишне святкування в центрі, Будва відзначилася концертом за участю Заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової й її вихованців прямо в стінах Старого міста в Подгориці за участb Посла України Олега Герасименка та інших представників дипломатичної команди. Відзначили дипломами дітей – учасників конкурсу тематичного малюнку, послухали виступ хору, зібрали карту України з елементами вишивки різних реґіонів“, – поінформувала Асоціяція.