Врятовані скарби України

КИЇВ. – 15 серпня в Національному музеї історії України відкрилася виставка цінних археологічних знахідок, врятованих від грабіжників та контрабандистів. Виставку „День археолога: врятовані скарби“ приурочено до професійного свята українських археологів, що відзначається саме 15 серпня. На виставці представлені археологічні знахідки світового рівня, отримані музеєм за останні чотири роки.

Більшість експонатів була вилучені правоохоронними органами в межах боротьби з незаконним обігом археологічної спадщини. До музейних фондів було передано декілька надзвичайно цінних комплексів пам’яток, зокрема, з інформацією про обставини та місця знахідок.

Це, зокрема, оздоблений сріблом пояс середини ІІІ ст., що пов’язаний з військовою культурою давніх германців, слов’янський скарб з берегів річки Рось, скарб з Тернопільщини, який нещодавно знайшов та передав музею вимушений переселенець з Маріюполя.

Вперше для широкої публіки продемонстровано колекцію скляного давньоримського посуду, набір давньогрецьких шоломів з дуже непростою історією, колекцію античної червонофіґурної кераміки та теракотової скульптури з Криму, скарби доби бронзи, речі з давніх воїнських поховань, амуніцію римських леґіонерів, зброю гунів, прикраси слов’ян, гривні часів Київської Русі та багато іншого.

Виставку організовано за підтримки Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.