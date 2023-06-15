15 червня, 2023
Україна

Вручено нагороду „Хрест громадянських заслуг“

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Перше урочисте вручення Знаку народної пошани „Хрест громадянських заслуг“ відбулось в будинку Митрополита Софії Київської. Автор Знаку народної пошани директор громадської організації „Орден“ Олександр Сопов є автором вже 14 знаків державних нагород України. „Це щира подяка цивільним від військових, втілена в металі, – підкреслив Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, котрий вручав нагороду першим лавреатам. – Уявіть собі – повертати до лав захисників спеціяльними реабілітаційними методиками 70 відс. поранених! Я у захваті від такої роботи Валерія Сушкевича і його команди“. Валерій Суш-кевич – президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України, голова Націо-наль-ної асамблеї людей з інвалідністю України. 

Мабуть, найрезультативнішою командою волонтерів нині є „Група 6992“ – коло друзів, які за назву свого об’єднання взяли протяжність державного кордону України, що становить 6992 кілометрів. У складі групи артисти Сашко Положинський, Іван Марунич, Олег Собчук, Арсен Мір-зоян, Злата Огнєвіч, Ганна Доб-риднєва, гурт „Скай“ та інші. Наго-роду отримала Заслужена артистка України Антоніна Матвієнко, яка разом з колегами, виступаючи з благодійними концертами, передала понад тисячу автівок для ЗСУ. Організатори відзначили і вшанували велику роботу громадських організацій за межами України та нагородили Центральну спілку українців в Німеччині (голова Людмила Млош), Спілку українських асоціяцій в Еспанії (президент Лариса Пономаренко) та Асоціяцію соціяльних промоцій „Ластівка“ (президент Тамара Позднякова). Нагороди для них отримала голова Секретаріяту Алла Кендзера, яка згодом передасть їх до громад.

Антоніна Матвієнко (справа) отримує „Хрест громадянських заслуг“ від Ігоря Гордійчука.

Оцінено і невтомну працю на ниві інформаційного фронту боротьби з рашизмом патріотичного колективу журналістів газети “Голос України”, у якій склалася волонтерська група, яка постійно надає адресну допомогу конкретним бойовим підрозділам.

Високу народу також вручено Синодальному управлінню соціяльного служіння і благодійности ПЦУ. Як зазначив лейтенант ЗСУ, капелян Олекса Сокіл, сотні українських родин-переселенців з гарячих точок отримали від церкви допомогу у вигляді продуктових наборів.

Значний внесок у перемогу зробили аґропромисловий голдинґ „Астарта Київ“, мережа продовольчих супермаркетів України „Сільпо“, добровольчий будівельний батальйон „Добробат“, Центр гуманітарного розмінування „Укроборон-сервісу“, „Військове телебачення України“, „Охматдит“, мережа ресторанів „Евразія“, „Фенікс груп“, „ПриватБанк“, Національний заповідник „Софія Київська“, Інститут програмних систем НАНУ, Благодійний фонд Сергія Гулієва „Безпечний реґіон“, письменник і волонтер Олег Болдирєв, відомий своїми книжками як Мартін Брест. Учасники заходу отримали й пісенні подарунки від Тоні Матвієнко, Олексія Соколовського та дитячого фолкльорного ансамблю „Зернятко“ на чолі з художнім керівником Раїсою Заклецькою.

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