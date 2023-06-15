Вручено нагороду „Хрест громадянських заслуг“

Перше урочисте вручення Знаку народної пошани „Хрест громадянських заслуг“ відбулось в будинку Митрополита Софії Київської. Автор Знаку народної пошани директор громадської організації „Орден“ Олександр Сопов є автором вже 14 знаків державних нагород України. „Це щира подяка цивільним від військових, втілена в металі, – підкреслив Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, котрий вручав нагороду першим лавреатам. – Уявіть собі – повертати до лав захисників спеціяльними реабілітаційними методиками 70 відс. поранених! Я у захваті від такої роботи Валерія Сушкевича і його команди“. Валерій Суш-кевич – президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України, голова Націо-наль-ної асамблеї людей з інвалідністю України.

Мабуть, найрезультативнішою командою волонтерів нині є „Група 6992“ – коло друзів, які за назву свого об’єднання взяли протяжність державного кордону України, що становить 6992 кілометрів. У складі групи артисти Сашко Положинський, Іван Марунич, Олег Собчук, Арсен Мір-зоян, Злата Огнєвіч, Ганна Доб-риднєва, гурт „Скай“ та інші. Наго-роду отримала Заслужена артистка України Антоніна Матвієнко, яка разом з колегами, виступаючи з благодійними концертами, передала понад тисячу автівок для ЗСУ. Організатори відзначили і вшанували велику роботу громадських організацій за межами України та нагородили Центральну спілку українців в Німеччині (голова Людмила Млош), Спілку українських асоціяцій в Еспанії (президент Лариса Пономаренко) та Асоціяцію соціяльних промоцій „Ластівка“ (президент Тамара Позднякова). Нагороди для них отримала голова Секретаріяту Алла Кендзера, яка згодом передасть їх до громад.

Оцінено і невтомну працю на ниві інформаційного фронту боротьби з рашизмом патріотичного колективу журналістів газети “Голос України”, у якій склалася волонтерська група, яка постійно надає адресну допомогу конкретним бойовим підрозділам.

Високу народу також вручено Синодальному управлінню соціяльного служіння і благодійности ПЦУ. Як зазначив лейтенант ЗСУ, капелян Олекса Сокіл, сотні українських родин-переселенців з гарячих точок отримали від церкви допомогу у вигляді продуктових наборів.

Значний внесок у перемогу зробили аґропромисловий голдинґ „Астарта Київ“, мережа продовольчих супермаркетів України „Сільпо“, добровольчий будівельний батальйон „Добробат“, Центр гуманітарного розмінування „Укроборон-сервісу“, „Військове телебачення України“, „Охматдит“, мережа ресторанів „Евразія“, „Фенікс груп“, „ПриватБанк“, Національний заповідник „Софія Київська“, Інститут програмних систем НАНУ, Благодійний фонд Сергія Гулієва „Безпечний реґіон“, письменник і волонтер Олег Болдирєв, відомий своїми книжками як Мартін Брест. Учасники заходу отримали й пісенні подарунки від Тоні Матвієнко, Олексія Соколовського та дитячого фолкльорного ансамблю „Зернятко“ на чолі з художнім керівником Раїсою Заклецькою.