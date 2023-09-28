КИЇВ. – Національна премія України ім. Тараса Шевченка – державна нагорода України, заснована у 1961 році, вручається за найвидатніші твори, які є вершинним духовним надбанням, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

Цьогоріч вперше за історію незалежної України премію не вручили до дня народження поета 9 березня. Відзнаками нагородили лавреатів лише 20 серпня і не в столиці як завжди, а у багатостраждальній Бородянці біля погруддя простріленого окупантами Кобзаря. Президент видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України лише 28 липня, відмовившись особисто від традиційного вручення цієї почесної відзнаки.

Нагороджений політичний оглядач Радіо Сво­боди, журналіст, публіцист, телеведучий Віталій Портников під час вручення Шевченківської премії за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Також нагороди у номінаціях отримали за книгу поезій „Орден мовчальниць“ Катерина Калитко; за книгу „Крім „Кобзаря“. Антологія української літератури.

1792-1883“ у двох частинах Михайло Назаренко; за авдіоальбом „Пісні Української революції“ Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук; за документальний фільм „Земля блакитна, ніби апельсин“ Ірина Цілик. У категоріях „Театральне“ та „Візуальні мистецтва“ лавреатів не оголосили.

Окрім того, було нагороджено і лавреатів Шев­ченківської премії 2022 року. У номінації „Кіно­мистецтво“ премію отримала режисерка Катерина Горностай із повнометражним ігровим фільмом „Стоп-Земля“. У номінації „Література“ лавреаткою стала Тамара Горіха Зерня з романом „Доця“. У номінації „Театральне мистецтво“ нагороду отримали Тамара Трунова, Наталка Ворож­бит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу „Погані дороги“ Київського академічного театру драмі й комедії на лівому березі Дніпра.

Переможці отримали Національну премію України ім. Тараса Шевченка у розмірі 429 тис. грн. кожна.

У Бородянці для учасників урочистостей виступив заслужений академічний український народний хор ім. Григорія Верьовки, гурти „Тельнюк: сестри“ та цьогорічний лавреат „Хорея Козацька“.