Воїни проходять реабілітацію

РІВНЕ. – В обласному госпіталі ветеранів війни, що в селищі Клевань, лікуються та проходять реабілітацію військові з усієї України. Тут отримують медичну допомогу і душевну розраду важкопоранені захисники, що потерпіли внаслідок повномаштабної війни.

На базі лікарні працює команда спеціялістів World Health Organization, фахівці – реабілітологи з Великої Британії, Австралії, Канади, Швеції, Норвегії та Італії. Вони допомагають українським медикам в реабілітації та лікуванні захисників, використовуючи провідні світові методики. Зав-дяки іноземним донорам, надійшли функціональні ліжка, візки та інші матеріяли. Від Мініс-терства охорони здоров’я України заклад отримав сучасне коштовне обладнання, яке допоможе пацієнтам відновитися від важких наслідків поранень.

З початком війни тут створили Національний реабілітаційний центр, де лікують травми хребта та спинного мозку. Допомагають воїнам представники громадської організації „Група активної реабілітації“.

Начальник обласного військового госпіталю Андрій Бурачик за благородну працю для наших захисників отримав нагороду від Президента України – орден „За заслуги“ III ступеня.