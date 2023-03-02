Ворог продовжує штурм Бахмута

Наступні три місяці на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій, заявив Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки. Мова не лише про схід України. У тимчасово захопленому російськими військовими Маріюполі фіксують рух техніки, а навколо міста ворог розміщує стару радянську зброю, зокрема, зенітки зразка 1939 року.

Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону військ та оточити місто.

Російські окупанти на півдні переобладнують цивільні моторні плавзасоби для просування своїх диверсійно-розвідувальних груп поміж островів Дніпро-Бузького лиману, 27 лютого ЗСУ знищили два таких засоби.

За останні п’ять місяців Росія втратила в Україні близько 650 ракет і стільки ж дронів-камікадзе, наразі ворог може змінювати тактику бою, виходячи із кількости зброї, що в нього залишилася.

Сім енерґоблоків українських атомних електростанцій повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB, а з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енерґоблоків українських АЕС, повідомив „Енерґоатом“. Завдяки такому переходу атомна енерґетика України набуде остаточної незалежности від Російської федерації.

Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони малого радіюса дії Skynex вже 2023 року, повідомив Армін Паперґер, генеральний директор компанії-виробника Rheinmetal. Дві системи Skynex були замовлені урядом Канцлера Олафа Шольца на суму близько 200 млн евро.