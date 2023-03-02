Волонтер Ярослав Футерко

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – Від самого початку аґресії ворожого сусіда українці докладають усіх зусиль до нашої омріяної перемоги над рашистами, активно включившись у захист рідної України та волонтерство.

Серед найбільш діяльних волонтерів – бережанець Ярослав Футерко. Разом із рідними й друзями-однодумцями він організовує благодійну допомогу для військових та цивільних, вразливих верств громадян.

У списку добрих справ волонтерів – десятки привезених із-за кордону автомобілів для хлопців на війну; на різні напрямки доставлено продукти харчування, медичні препарати, обладнання, ліки, одяг, взуття, спальники, теплі ковдри, чимало необхідних речей. Благодійники неодноразово допомагали і внутрішньо переміщеним особам, людям, які проживають на території бойових дій, у тому числі школярам на сході України, на лінії вогню, а також місцевим. Відвідували пацієнтів геріатричного центру Саранчуківської громади, психоневрологічного інтернату в Краснопущі.

В організації волонтерської допомоги допомагають небайдужі люди з Польщі, Німеччини (мешканці німецького міста Гослар на чолі з керівництвом і працівниками мерії цього міста), Велико­британії (Галина Косинська), США (Ольга Берг), представники установ та організацій в Україні, зокрема бережанські рятівники, підприємці.

У січні цього року волонтер Я. Футерко одержав заслужену нагороду – медаль „За безкорисливе служіння Батьківщині“. Він наголошує, що ця нагорода – для всієї дружної команди.