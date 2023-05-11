Володимир В’ятрович представив нові книги

ЧЕРКАСИ. – 5 травня в художньому музеї відбулася презентація книг історика та політика Володимира В’ятровича „Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну“ та „УПА. Історія нескорених“.

Розповідаючи про свої книги, В. В’ятрович зауважив, що обидві були надруковані в Харкові вже під час повномаштабної війни: „Я переконаний, що заглиблюючись в історію, ми можемо серйозніше зрозуміти, що відбувається зараз. Ця війна – за ідентичність. Україна завжди була тією кісткою, яка стоїть поперек горла російському імперіялізму. Це моя спроба пояснити те, що ми бачимо зараз, ті події, які відбуваються зараз, через призму історії. Я переконаний, що якраз цей погляд через минуле в сьогодення дозволить дати відповідь на дуже багато запитань: чому сталася ця війна, чому ця війна набула саме такого характеру, чому росіяни чинять саме такі злочини; що треба робити такого, щоби виграти в цій війні“.

Під час зустрічі присутні активно обговорювали з автором його книги, російську аґресію проти України, важливість ідентичності українського народу, який має спільні уявлення про минуле і продовжує жити в майбутньому.

У ході розмови порушили й мовне питання, проблему українізації східніх областей, відновлення культурної спадщини на окупованих територіях.

„Обидві книги Володимира В’ятровича від видавництв „Наш формат“ і „Фабула“ різні, обидві унікальні. Але їхня особливість в тому, що вони про нас, нашу історію та ідентичність, про нашу перемогу, – зазначила Людмила Фіть з видавництва „Наш формат“. – Історик переконаний, що громадянство – це свідомий вибір, тому людина має виконати якийсь мінімальний набір вимог, щоб мати право називати себе українцем“.