Владика Даниїл відвідав українців у Німеччині

ІНҐОЛЬШТАДТ, Німеччина. – Духовенство Захід­ноевропейської єпархії Української православної церкви в діяспорі зібралося в Інґольштадті на молитовне святкування Великого посту в Україн­ській православній парафії Покрови Богоматері під пастирським керівництвом протоєрея Олек­сандра Смоктуновича.

З благословення Митро­полита Антонія Архи­єпископ Даниїл очолив Божественну літургію у храмі, де з 1940-их років молилися українські православні християни.

Діти, вчителі та батьки парафіяльної школи української мови та релігії вітали архиєрея у церкві, знайомлячи його з молоддю парафії, яка долучилася до парафіяльної спільноти від початку триваючої аґресії Російської федерації проти України.

Архиєпископ Даниїл обняв кожну дитину, даруючи їм цукерки на знак своєї архипастирської любови та турботи.

При вході до храму 30 священослужителів зустріли архиєрея молитвою, вручаючи йому для поклоніння наручний хрест.

На Літургії молитовно були присутні понад 150 осіб. Були піднесені молитви за поранених воїнів та мирних жителів України. Особливу поминальну молитву відспівали за новопреставленого воїна Ігоря – батька добродійки Ілони Довгань, дружини о. Василя Довганя з Троя, Ню-Йорк, який нещодавно загинув, виконуючи свій військовий обов’язок, охороняючи мир і свободу України.

Проповідь архиєпископа зосередила увагу на важливості позахристиянських проявів любови та доброти у священний час посту.

Зібрання завершилося освяченням і врученням єпархіяльного богослужбового облачення всім присутнім священикам і дияконам. З благословення Митрополита Антонія Вла­ди­ка Даниїл обдарував о. О. Смокту­но­вича церковною відзнакою „За любов до Церкви і народу України“,

Від імені Свято-Андріївського українського православного товариства УПЦ США Архиєпископ Даниїл вручив присутньому духовенству грошову благодійну допомогу, таким чином дбаючи про потреби українських православних християн у Німеччині.