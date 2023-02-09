Влада Грузії повільно вбиває Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого звинуватив владу Грузії в тому, що вона повільно вбиває колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі.

На прес-конференції у Києві з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом В. Зеленський показав фотографію Саакашвілі. „Я вважаю, що вони його вбивають.

Вони його отруїли і зараз потроху його вбивають. Я говорю про арешт громадянина України Михайла Саакашвілі, якого публічно катують щодня“.

Міністер юстиції Грузії Раті Бреґадзе у відповідь назвав дії М.Саакашвілі „самопошкодженням“.

Того ж дня М.Саакашвілі дистанційно взяв участь у засіданні Тбіліського міського суду у справі про відстрочку або звільнення його від покарання. Він виступив із заявою українською мовою, сказав, що пишається українським народом, його президентом та впевнений у перемозі України. „Якщо я не доживу до перемоги, яка так близька, моє серце має бути поховано в Києві. Воно належить Україні. Слава Україні, смерть нашому ворогові!“ – сказав колишній президент.

Виступаючи на суді, лікар Тенґіз Цуладзе, член консиліюму, заявив, що М. Саакашвілі має четвертий ступінь крайнього виснаження.

„Якщо пацієнт продовжить втрачати вагу і індекс маси знизиться до 14, тобто вага впаде нижче за 52 кілограми, він помре. Коли ми бачили цей індекс, він був 20 або 21“, – сказав Т.Цуладзе.

30 січня в інтерв’ю „Der Spiegel“ М.Саакашвілі сказав, що його повернення до Грузії у жовтні 2021 року могло бути організоване Росією. „Крім Росії жодна інша країна у світі не визнала звинувачення чи вироки проти мене. Я хотів повернутися до Грузії, але час був поганий – незадовго до початку війни Росії проти України. Не виключено, що люди, які плянували моє повернення до Грузії у жовтні 2021 року, були впроваджені російські аґенти. Чесно кажучи, країна, в якій я народився, давно вже стала таємним союзником Путіна“, – зазначив М.Саакашвілі.

29 січня французька газета „Le Monde“ опублікувала лист Саакаш­вілі, в якому він закликає французьких політиків та громадськість домог­тися його помилування. Прий­няти таке рішення може президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

М. Саакашвілі повернувся до Грузії у 2021 році перед першою турою муніципальних виборів, і 1 жовтня, за день до голосування, був заарештований. За винесеними проти нього в Грузії заочно двома вироками йому призначено шість років позбавлення волі.

М.Саакашвілі: „Мене тримають у в’язниці у країні, яку я очолював і яка під моїм керівництвом пішла на зближення із Заходом. Мене ув’язнив режим, який, тримаючи мене в полоні, доводить таким чином свою відданість Володимиру Путіну, який вважав мене своїм найлютішим ворогом на всій території колишнього СРСР. Аґресивна війна Кремля проти України змусила грузинський режим показати свою справжню особу: тепер він явно бажає перемоги Путінові і бере участь в обході европейських економічних санкцій проти Росії“.

Верховна Рада звернулася до Грузії

КИЇВ. – Верховна Рада 6 лютого звернулася до Грузії, Евросоюзу, Парляментської асамблеї Ради Европи та парляментів держав-членів ЕС про необхідність негайно перевести колишнього президента Грузії, громадянина України Міхаїла Саакашвілі на лікування за кордон. За звернення проголосували 311 народних депутатів.

Депутати також закликають владу Грузії надати доступ до громадянина України М. Саакашвілі уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю.

Через проблеми зі здоров’ям М. Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням.