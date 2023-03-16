Виявлені російські ґвалтівники

КИЇВ. – 14 березня Прокуратура України звинуватила двох російських військовослужбовців у сексуальному насильстві щодо чотирирічної дівчин­ки та груповому зґвалтуванні її матері у Броварах Київської области.

Це один із епізодів у низці злочинів такого роду, скоєних військовими 15-ої окремої мотострілецької бриґади у чотирьох будинках у Броварах у березні 2022 року. Військові увійшли до Бровари за кілька днів після невдалої спроби захопити Київ 24 лютого.

За даними прокуратури, більшість звірств мали місце 13 березня. Російські військові у стані алкогольного сп’яніння увірвалися у двір будинку, де мешкала молода сім’я. Батька сімейства побили металевим горщиком та змусили дивитися на зґвалтування дружини, погрожуючи зброєю. Після цього двоє солдатів поглумилися над їхньою чотирирічною дочкою. Один із них сказав, що „зробить із неї жінку“.

Після цього ті ж двоє військовослужбовців зайшли до сусіднього будинку, де побили літню пару, зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину. В іншому місці, де жили кілька сімей, солдати зігнали всіх на кухню та зґвалтували 15-річну дівчинку та її матір.

Підозрювані – снайпери 32 та 28 років. За інформацією Reuters, старший із них загинув, а молодший на ім’я Євген Чорнокнижний повернувся до Росії. Коли журналісти Reuters зателефонували за його номером, їм відповів чоловік, який був його братом, і сказав, що той помер. Як повідомляє „Радіо Свобода“, українська поліція називала ім’я першого підозрюваного – це уродженець Самари Вадим Шахматов.

Усього встановлено особи шістьох російських підозрюваних у справах про зґвалтування у Броварах. У результаті звинувачення можуть бути пред’явлені і представникам вищого командного складу, оскільки сексуальне насильство мало системний, скоординований характер і було частиною російської тактики залякування населення.

Загалом з початку повномаштабної війни українські правоохоронні органи отримали інформацію про 71 тисячу військових злочинів.