„Вишки Бойка“ звільнені від росіян

КИЇВ. – 11 вересня стало відомо, що підрозділи ГУР Мінобо­рони України провели унікальну операцію та звільнили від російських загарбників „вишки Бойка“.

Зокрема, українські воїни прогнали ворогів з бурових платформ „Україна“ й „Петро Годованець“. Україна повернула їх під свою контролю, і це є черговим кроком, зокрема, для деокупації тимчасово захопленого росіянами Криму. Супротивник використовував об’єкти в якості спостережних пунктів й розміщував там засоби радіоелектронної боротьби, розповів представник Голов­ного управління розвідки Мін­оборони України Андрій Юсов.

Розвідники-спецпризначенці пливли штормовою акваторією на гумових човнах, зачищали об’єкти та демонтували засоби розвідки держави-аґресора. „Вишки Бойка“ – це бурові установки, придбані ще під час президентства Віктора Януковича. У той час міністром енерґетики був Юрій Бойко. РФ захопила вежі у 2014 році.