Вишивають рушник єднання

ТЕРНОПІЛЬ. – Міжнародний проєкт „Цвіт вишиванки“, який започаткували тернополяни, проходить в Україні та серед української діяспори у світі. Його метою є вишити великий рушник єднання із старовинними, традиційними візерунками з усіх українських областей, Криму і Києва, а також із узорами зарубіжних країн, де проживають українці. Довжина рушника 12.5 метра, ширина – 65 сантиметрів. Його зберігають у вигляді сувою, який розгортається. На ньому уже є роботи восьми реґіонів України. До створення рушника долучилися вишивальниці з Канади, Німеччини, Польщі, Італії, Англії, Австрії, Естонії, Латвії та Литви. Згодом тут з’являться вишиті орнаменти від українців зі США, Бельгії та інших країн.

Тернополяни зі своїм візерунком урочисто передали вишитий рушник єднання на Рівненщину, а коли рівненські майстри вишиють красу рідного краю, тоді його приймуть на Хмельниччині.

Незважаючи на війну, українці на рідній землі та у світі єднаються в прадавній вишивці, зберігаючи чудові традиції в неповторній красі.