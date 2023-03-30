Виступили із заявою про Олімпіяду

КИЇВ. – Україна, Польща, Латвія, Естонія та Литва виступили зі спільною заявою про недопущення спортсменів Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань.

„У зв’язку з тим, що ми наближаємося до нас­тупного засідання Виконавчого комітету Міжна­родного олімпійського комітету 28-30 березня 2023 року, ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як „невтральних“. Ми взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціяльними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів. Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре арґументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань“, – йдеться у спільній заяві.

Країни у своїй заяві вказують, що „не національність спортсменів визначає їхню ролю, а той факт, що вони спонзоруються і підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою аґресивну війну проти України, або навіть є безпосередньо російськими військовими“. У січні МОК оголосив плян, який дасть російським і білоруським спортсменам можливість участи в літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Міляні як „невтральних спортсменів“, які не представлятимуть свою країну за допомогою прапора, гимну, форми чи іншої ідентифікації. США, Канада та понад 30 інших країн підтримали чинну заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.