Вистрілив 5-річній дитині в голову

Російський проєкт Gulagu.net (російська правозахисна організація і сайт, що бореться з тортурами) опублікував 17 квітня відео зізнань в’язнів із ПВК „Ваґнер“ у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі.

Це свідчення колишніх засуджених Азамата Улдарова та Олексія Савичева (помилувані указом В. Путіна від 2 вересня 2022 року).

Злочинці наразі перебувають у Росії.

Протягом тижня вони давали свідчення і повідомили засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну подробиці про розстріл понад 20 українських дітей і підлітків, підривання ями з більш як 50 пораненими полоненими й так званими „500-ми“ (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачищення житлових будинків із убивством усіх, у тому числі дітей.

Один із „ваґнерівців“ зізнався, що „вистрілив 5-річній дівчинці в голову“, коли вони заходили до Соледара і Бахмута: „Вона верещала, і я вистрілив дівчинці контрольний“.

Пряма мова А. Улдарова: „Я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом. Нам давали команду зачистити і знищити всіх… Ми йшли 150 ваґнерівців і вбивали всіх – жінок, чоловіків, пенсіонерів і дітей, зокрема маленьких – п’ятиріч­них“.

За словами терористів, від Приго­жина надійшла команда зачистити Бахмут. Не пропускати нікого – старих, дітей.

У Соледарі було ще гірше. А. Улда­ров також розповів, що „зачистив“ підвал 9-ти поверхового будинку у Бахмуті із 300-400 цивільними, зокрема 40 з них були дітьми. Окупант додав, що „він не мав вибору“ і в нього був наказ зачистити всіх.

Це сталося у березні 2023 року.

Пряма мова О. Савичева: „Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 років і старше – усіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 людини, з них осіб 10 – 15-річні та 17-річні підлітки“.

На питання, скількох беззбройних мирних жителів у лютому 2023 року вони вбили, О. Савичев відповів, що 15-річних українців „важко назвати мирними жителями“.

Обидва також розповіли, що особисто Пригожин віддавав накази про розстріли і вбивства.

Відео Gulagu.net триває 77 хвилин. Жоден з окупантів не сказав, що кається через свої злочини в Україні. Крім того, весь час на відео А. Улда­ров був напідпитку.

А. Улдаров також зізнався, що „ваґнерівці“ не беруть полонених і практикують вбивство українських військових: „В основному ножем. Пере­різаємо горло.

Знімаємо це на відео. Коли Пригожин казав кувалдою, ми брали кувалду і забивали кувалдою. Це його метод. Він – страшна людина“. Він також заявив, що хоче повернутися на фронт і продовжити воювати.