Виставу показали у Ліверпулі

У числі 20 у „Віклі“ появилася дуже добра цікава стаття про фестиваль у Ліверпулі. Посилаю додаток-доповнення про театральну виставу за романом Уласа Самчука „Марія“, про яку не було згадки, а варто, щоб наші читачі були поінформовані.

Оксана Бризгун-Соколик,

Торонто

Добрий день, пані Оксано!

Ми зробили з вашою допомогою велику роботу. Вистава була зіграна чотири рази в Ліверпулі, була дуже гарно прийнята як українською авдиторією так і британською. Маємо дуже багато гарних відгуків. Британці кажуть, що вони не знали взагалі, що таке відбувалось і знайшли,звичайно, паралелі з сьогоденням.

Поки робили виставу виявилось, що ще не всі країни визнали Голодо­мор геноцидом українського народу, тож ми перед собою поставили ціль, щоб все ж таки це було визнано в усьому світі.

„BBC“ зняли 30-хвилинний документальний фільм про те як ми готували виставу. Також отримали чотири зірки з п’яти від британського критика. Зробили дуже багато фотографій. Перед кожною виставою дякували вам за те, що надали нам дозвіл на постановку.

Будемо прикладати максимум зусиль, щоб зробити велику туру.

З повагою та вдячністю,

Шорена Шоня-Радіонова