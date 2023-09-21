Виставка та книга про фільм „Довбуш“

КИЇВ. – У Національній академії мистецтв відкрилась інтерактивна виставка „Створити фільм Довбуш“ від творців фільму „Довбуш“, який відкрив 14-ий Одеський міжнародний кінофестиваль. Показ стрічки триває в містах України.

Як творці фільмували видовищні кадри розповідають режисер фільму Олесь Санін та герої на інтерактивній виставці, що відкрилась після Львова в столиці України. У фільмі глядач має змогу побачити також бездоганну хореографію постановки боїв, масові сцени, небезпечні трюки, епічні поєдинки, сцени на верхівці Карпатських гір. Сильне враження на глядача справляє операторська робота Сергія Михальчука.

Над спецефектами фільму працювали дві команди майстрів. Одну очолив Олександр Суворов, іншу – Влад Лисак. Ці дві групи нараховували 12 учасників.

Минулого року керівник першої команди О. Суворов загинув у боях за Україну.

У наймаштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебувало по 50 каскадерів. Костюмерний департамент фільму виготовив понад 1,000 автентичних образів за ескізами Гали Отенко і Марії Керо. Серед вбрань – точні відповідники одягу гуцулів, опришків, гайдуків, комплекти для армії польського гетьмана, польської шляхти й магнатерії, костюми для міщан і селян різних етнічних груп.

Композитори Алла Загайкевич і Олександр Чорний розробили унікальне поєднання електронних мотивів, народного співу й епічної мелодії ліри та ще 10 інструментів для музики до кінофільму.

А 9 вересня на Книжковому фестивалі Kyivbook­fest відбулася презентація книги „Довбуш“, новелізації сценарію однойменної кінокартини. Автором тексту виступив Василь Карп‘юк.

Видання представляли В. Карп’юк, режисер О. Санін та актор С. Стрельников, виконавець ролі Олекси Довбуша.