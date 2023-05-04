Виставка про Другу світову війну

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – В обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація спільного проєкту Українського інституту національної пам’яті та Центральноукраїнського державного університету ім. Винниченка про Другу світову війну „В пошуках історичної правди“. Перша його тема – „Битва за Дніпро: хронологія і географія подій“.

У рамках проєкту з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1 травня музей відкрив виставку „Українська Друга світова“ про перемогу над нацизмом в українському вимірі. Експозиція створена Українським інститутом національної пам’яті та Центром досліджень визвольного руху.

„Виставку вже бачили у Львові, Києві, Одесі, Черкасах, Конотопі та банерний варіянт у Дніпрі. У центрі її внесок українців у перемогу над нацизмом на всіх фронтах: від Атлантики до Тихого океану“, – розповів директор музею Борис Шевченко.