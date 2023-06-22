Вистава про суд над Путіном

БОСТОН. – У червні у США розпочався прокат вистави „The Gaaga/The Hague“ української режисерки Саші Денисової. Виставу про суд над Путіном та його прибічниками поставив у Бостоні театр Arlekin Players Theatre, який очолює виходець з України Ігор Голяк.

У виставі задіяні 18 американських акторів із Ню-Йорка, Бостона та Лос-Анже-леса. Трагічні сцени з Бучі та Маріюполя поєднуються з чорною комедією, драма сусідить із жорсткою критикою російського політичного керівництва. Ця вистава – дипломатичне нагадування про війну в Україні, укол у серце, щоб через комедію і сатиру розповісти про біль і втрати, про високу ціну, яку сплачує Україна. Головну героїню, українську дівчинку, чию долю зруйнувала війна, блискуче грає Тая Федоренко (17-річна українка, від початку війни вона перебуває в Америці, поки батьки в Києві, закінчила школу, вступила до коледжу).

Одночасно з виставою в центрі Гарварду йде віртуальна версія вистави. Глядач може обирати камери, з яких знято виставу, читати досьє на кремлівських злочинців, відповідати на запитання, брати участь як судді. Раніше прем’єра „Гааґи“ відбулася в Польщі, в найстарішому театрі Польщі – „Театрі польському“ в Познані, на великій сцені, 24 лютого 2023 року, в річницю війни.