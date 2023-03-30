Виселення із Києво-Печерської лаври

КИЇВ. – Адміністрація Києво-Печерської лаври розірвала договори про оренду з Українською православною церквою Московського патріярхату: ченці мають звільнити територію до 29 березня.

Представники УПЦ (МП) подали позов до Національного заповідника „Києво-Печерська лавра“, яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП. Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 24 березня.

Священослужителі не вивозили свої речі, а в самому заповідникові сутичок не було.

Водночас архимандрит Нестор заявив журналістам Радіо Свобода, що УПЦ (МП) виїжджати з Лаври не збирається: „Заповідник заповідником, а є законодавчі органи“.

10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення. 20 березня члени Священного синоду УПЦ (МП) на чолі з Митрополитом Онуфрієм прийшли домагатись зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським. У авдієнції їм відмовили. 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначала стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів.

Синод УПЦ МП 23 березня заявив, що захищатиме Києво-Печерську Лавру „всіма законними засобами“ та не покине її територію після 29 березня.

29 березня стало відомо, що Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і сам звернувся до Митрополита Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря ПЦУ. Епі­фаній задовольнив прохання Авра­амії. Він тепер буде виконувати обов’язки намісника Свято-Успенс­ької Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

Епіфаній також просить уряд надати приміщення на території Лаври для проведення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльности.

Епіфаній сподівається, що держава допоможе захистити нового намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Москов­ського патріярхату.

У свою чергу, Митрополит УПЦ МП Онуфрій за перехід в ПЦУ заборонив архімандритові Авраамії у служінні.