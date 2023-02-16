Випустили монету-писанку

ОТТАВА. – Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету в формі української писанки. Монета стане вже восьмою „писанкою“ у колекції канадського монетного двору.

Цього разу на ній зображені соняшники. Цьогорічна писанка із чистого золота відзначає продовження хорошої весняної традиції вшанування української культури та спадщини в Канаді. На аверсі монети традиційно викарбуваний профіль королеви Єлизавети ІІ. Її викупна ціна – майже 7 тис. дол. Усі 275 викарбуваних золотих писанок були розпродані за лічені дні.

Всі прибутки, отримані від продажу монети, будуть передані ініціятиві Український гуманітарний заклик, що допомагає українцям, які постраждали від російської аґресії. Автори дизайну монети – Сюзанна Блант та канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.