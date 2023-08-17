Викрили командирів Нацґвардії

КИЇВ. – Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила в безпідставному нарахуванні премій за нібито участь у боях на передовій командування однієї з бриґад Національної ґвардії, що розташована у Київській області.

Встановлено, що з першого дня повномаштабного російського вторгнення й до серпня 2022 року фіґуранти незаконно „преміювали“ себе на загальну суму майже 14 млн грн.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату розміром 100 тис. грн, що передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських загарбників. Насправді учасники злочинної схеми не перебували в районах бойових зіткнень та не виконували жодних завдань на передній лінії фронту. До організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти про нарахування „бойових“ премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.