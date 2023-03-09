Визначено дату конґресу

ХІІ Світовий конґрес українців відбудеться у Варшаві 19-22 жовтня 2023 року.

На цьому заході світове українство підіб’є підсумки своєї діяльности, а також визначить стратегічні кроки на майбутнє. Центральні теми: наближення перемоги України над російським імперіялізмом та післявоєнна відбудова. Від свого створення в Ню-Йорку в 1967 році та до 2018 року Світовий конґрес українців збирався кожні п’ять років, щоб представники громад з усього світу могли більш злагоджено та скоординовано працювати над спільними викликами. XII конґрес було перенесено на 2023 рік у зв’язку з повномаштабним вторгненням Росії.