Видано ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової

ГАҐА. – 17 березня Друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду (МКС) в Газі видала ордери на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової, повідомляється на сайті МКС.

Вони звинувачуються у незаконній депортації українських дітей та незаконному вивезенні їх з окупованих територій до Росії.

В. Путін має понести відповідальність за те, що сам брав участь у злочині разом з іншими особами чи через них, а також не здійснив ефективної контролі за підлеглими йому цивільними та військовими, які скоїли злочин чи допустили його вчинення. М.Львова-Бєлова також несе відповідальність за те, що причетна до депортацій разом з іншими особами або через них.

В. Путіну та М.Львовій-Бєловій ставлять у провину статті 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту. Депортації дітей відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року, зазначає МКС.

Газький суд не визнає імунітету глав держав у справах про воєнні злочини. Заочних вироків суд не виносить.

На даний момент 124 держави ратифікували Рим­ський статут і, відповідно, будуть зобов’язані затримати В.Путіна за його появи на своїй території.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що наразі В.Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. „Це означає, що за межами Росії В.Путіна мають заарештувати і передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сиґнал, що російський режим злочинний і його керівництво та поплічники будуть притягнуто до відповідальности“, – наголосив прокурор.

М.Львова-Бєлова відреаґувала на рішення МКС: „Чудово, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу для допомоги дітям, що ми не залишаємо їх у зонах воєнних дій, що ми вивозимо їх, що ми створюємо для них комфортні умови, що оточуємо їх дбайливими, люблячими людьми. Були санкції всіх країн щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі?“.

„Рішення Міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають жодного значення, зокрема, з правової точки зору, – заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова. – Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі „рецепти“ на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними“.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також сказав, що „Росія, як і ціла низка держав, не визнає юрисдикцію цього суду“.

За даними української плятформи „Діти війни“, з України до Росії депортовано щонайменше 16,226 дітей. У Росії та в анексованому Криму депортованих українських дітей тримають у мережі таборів, де „перевиховують“, декого незаконно віддають у прийомні сім’ї.

Велика Британія позитивно оцінила видання МКС ордера на арешт Путіна. Заступник Постій­ного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що його країна „повністю віддана справі притягнення Росії до відповідальности за її незаконні дії в Україні“.

Сполучені Штати не сумніваються, що дії Росії в її аґресивній війні проти України можна розцінювати як воєнні злочини та виступають за притягнення до відповідальности всіх, хто причетний до цього. Про це йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Ватсон у контексті ордера МКС на арешт В.Путіна. „Немає жодних сумнівів, що Росія вчиняє воєнні злочини та звірства в Україні, і ми чітко заявили, що винні мають бути притягнуті до відповідальности“, – підкреслюється в заяві. При цьому зазначається, що прокурор МКС є незалежною особою і приймає власні судові рішення на основі наявних у нього доказів.

Президент України Володимир Зеленський сказав: „Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, в якій є реальна перспектива.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста.

У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою.

Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста.

Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливости зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених реґіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави.

Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є вин­ним.

Наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути всіх.

Очевидно, що будемо й надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальности всіх винних у цій депортації – від керівника держави-терориста до всіх виконавців“.