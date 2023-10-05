Вигнання московитів з храму

СОФІЯ, Болгарія. – На свято Воздвиження, 27 вересня, російський храм св. Миколи на бульварі Царя-Визволителя у центрі столиці виявився закритим. Вперше після Першої світової війни на велике свято в ньому не відбувалася літургія. Річ у тім, що кілька днів тому Аґентство національної безпеки Болгарії наказало залишити країну протягом 24 годин двом клірикам, призначеним патріярхом Кирилом: настоятелю архимандриту Вассіану (Змєєву) та секретареві протоєрею Євгену Павельчуку, а також їхньому водію-охоронцеві.

Діяльність цих осіб становила загрозу національній безпеці Болгарії. Одночасно Вассіана оголошено персоною нон-ґрата в Північній Македонії, яку він періодично відвідував як офіційний представник РПЦ.

У кліриків відібрали документи, їх посадили до поліцейського мікроавтобуса, привезли спочатку додому, потім до храму, дали зібрати особисті речі та доставили на кордон Сербії, де повернули пашпорти.

Вигнанців, які дісталися Москви, офіційно прийняв постійний член Священного синоду РПЦ, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріярхату митрополит Антоній (Севрюк), який висловив їм усіляку підтримку.

Примітно, що попередній представник РПЦ у Болгарії – архимандрит Філіп (Васильцев) також був видворений з країни в 2013 році.

„Нова газета“