Вибух в київському суді

КИЇВ. – У приміщенні Шевченківського районного суду підсудний Ігор Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину в 2015 році, внаслідок якого загинули чотири працівники Національної ґвардії України, закрився в туалеті, а потім кинув вибуховий пристрій. Після цього він намагався залишити залю суду. Конвой зупинив його пострілом у повітря. Він повернувся і забарикадувався в окремому приміщенні.

Службовці Корпусу оперативно-раптової дії почали з ним переговори, які виявилися безуспішними. Після того як були дебльоковані двері в це приміщення, ще один вибуховий предмет був кинутий у працівників поліції. Два працівники поліції поранені. Наразі вони перебувають у лікувальних закладах. І.Гуменюк загинув від вибуху.

Як заявив Міністер внутрішніх справ Ігор Клименко, наразі не встановлено, як вибухівка потрапила у Шевченківський районний суд Києва.

І. Гуменюка затримали у серпні 2015 року. Під час протистоянь з правоохоронцями під Верховною Радою стався вибух бойової ґранати, внаслідок чого було поранено десятки осіб, чотирьох нацґвардійців врятувати не вдалося. На місці подій затримали І. Гуменюка. Він мав при собі чеку від ґранати та ще одну – нерозірвану. Попередньо причетність до вибуху І. Гуменюка було встановлено і на відзнятих журналістами кадрах.

Проти І. Гуменюка відкрили провадження за чотирма статтями, однак його „взяло під крило“ об’єднання „Свобода“, активістом якого він був до цих подій. Об’єднання забезпечило підозрюваного адвокатами.

Публічні слухання у справі суд відновив тільки у лютому 2022 року. Через те, що справа тягнулась понад сім років, захист І.Гуменюка наполягав на зміні йому запобіжного заходу.