Вечір пам’яті Василя Симоненка

ЧЕРКАСИ. – 11 січня в обласній філармонії відбувся традиційний Симоненківський вечір. Вірші поета пролунали у виконанні акторів театру, Черкаського народного хору, хору „Канон“, юних виконавців. Виступили лавреати премії ім. Василя Симоненка минулих років Василь Пахаренко, Наталя Горішна, Валентина Коваленко. У залі були письменники, любителі поетичного слова і воїни ЗСУ. На жаль, цього року літературну премію ім. Симоненка не присуджували.

Минає 88 років від дня народження В. Симо­ненка. І навіть сьогодні, у тяжкий період війни, особливо відчувається дух поета, голос якого крізь десятиліття закликає кожного українця до боротьби за свою Батьківщину.

Заступник голови Черкаської ОДА Олександр Шамрай сказав: „Слова Василя Симоненка актуальні й тепер. Ми вкотре вчитуємося в них, розуміючи їхній зміст вже крізь призму сьогочасних подій. Ми пам’ятаємо. А в пам’яті наша сила!“