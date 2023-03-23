Вечір на честь добровольців

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Літературно-музична композиція „Шлях до волі“ 14 березня була показана у Музеї мистецтв.

Кураторкою стала працівниця музею Леся Нестройна. Її чоловік Іван – доброволець. Добро­воль­цем пішов на війну Володимир Степанок – чоловік іншої працівниці музею Олени Степанок. Він загинув у січні 2015 року під Дебальцевом. Л. Нестройна нагадала, що саме 14 березня дев’ять років тому, з Майдану Незалежности перші 500 добровольців були направлені на навчання військовій справі в Київській області. І вони стали першими, хто захищав нашу країну від російського аґресора. День українського добровольця почали відзначати з 14 березня 2017 року.

На вечір запросили земляків-добровольців, які нині знаходяться у Кропивницькому. Цього дня завітали у музей студенти, представники влади.

Власні поезії, написані під час війни, зачитала поетеси Олена Трибуцька та Надія Гармазій. Ігор Ілючек та Сергій Чорноіван виконали пісні „Воїни світла“, „На лінії вогню“, „Обійми“. Із віршами та дуетною піснею „Там, де ми є“ виступили вихованці дитячо-юнацького центру „Сузір’я“ та студенти Централь­ноукраїнського університету ім. В. Винниченка.