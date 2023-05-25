Великі втрати росіян

На Бахмутському напрямку кількість боєзіткнень зменшилась до трьох, силами оборони знищено 79 окупантів, 111 поранені.

Ватажок ПВК „Ваґнер“ Євгеній Пригожин прагне вивести свої підрозділи з Бахмуту, однак на сьогодні ніяких ротацій не відбувається, окупанти навпаки підтягують свої резерви реґулярних військ, щоб взяти Бахмут.

У ніч на 23 травня захисники знищили над Україною шість ворожих ударних безпілотників.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили слова Президента США Джо Байдена про те, що втрати армії РФ у Бахмуті становили понад 100 тис. осіб. Російські втрати під Бахмутом – справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам. 21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в „напівоточення“.

Україна отримає сучасні винищувачі

20 травня США заявили, що дозволять західним союзникам надати Україні сучасні винищувачі, включно з F-16 американського виробництва, що є великим стимулом для Києва. Радник з національної безпеки США Джейк Саліван сказав, що Президент Джо Байден поінформував своїх колеґ із G7 про це рішення на саміті, який відбувався в Японії. Амери­канські військові також навчать київських пілотів користуватися цими винищувачами.

Україна давно шукає сучасні реактивні літаки і Президент Володимир Зеленський привітав цей крок як історичне рішення.

Досі США і союзники зосереджувалися на забезпеченні України системною зброєю та підготовкою, необхідною для проведення наступальних операцій цієї весни та літа. Джейк Саліван сказав журналістам у Хіросімі: „Тепер ми перейшли до дискусій про вдосконалення українських військово-повітряних сил у рамках нашого довгострокового зобов’язання щодо самооборони України. Велика Британія, Нідер­лянди, Бельгія і Данія також підтримали такий крок із боку США.

На початку повномаштабного вторгнення Росії вважалося, що Україна мала близько 120 боєздатних літаків, в основному застарілі радянські МіҐ-29 і Су-27.

Офіційні особи кажуть, що їм потрібно до 200 літаків, щоб відповідати потужності Москви, яка, як вважають, у 5-6 разів перевищує потужності Києва. На початку цього року деякі країни Східньої Европи вже відправили в Україну винищувачі радянських часів типу МіҐ.