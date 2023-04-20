Великодні дари війську

СМІЛА, Черкаська область. – 13 квітня в центрі Сміли завершилася благодійна акція „З Великоднем – до великої перемоги!” на підтримку Збройних сил України.

Акція тривала два тижні. Протягом цього часу сміляни мали можливість напекти і принести до пунктів збору святкові паски, ласощі, продукти харчування, речі, необхідні в побуті захисників.

Підприємці і влада у розпорядження військових передали шість сучасних транспортних засобів, комплекти супутникового зв’язку, квадрокоптер, будівельний матеріял та інвентар, спальники, обігрівачі та ще багато чого іншого.

Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець подякував за небайдужість і активність у підтримці захисників.

Про готовність наближати перемогу України у нинішній війні говорили голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, міський голова Сміли Сергій Ананко, голова Руськополянської громади Олег Гриценко.

Священики ПЦУ – настоятелі трьох головних храмів міста освятили все, що вирушило не лише на передові позиції, а й до тих військових, які наразі розміщені безпосередньо в Смілі.