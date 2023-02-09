Великобританія постачатиме далекобійну зброю

Президент України Воло­ди­мир Зеленський за підсумками візити до Лондона 8 лютого заявив, що Україна домовилася з Великобританією про постачан­ня далекобійної зброї.

Під час зустрічі з представни­ками ЗМІ за результатами пере­говорів із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Вели­кої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком на військовій базі Bovington Camp В.Зеленський наголосив: ”Ми погодили потуж­ну кількість броньованої тех­ніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сиґнал – України й Великої Бри­танії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги“.

Як акцентував президент, зараз добре видно, що Україна та Велико­британія стають справжніми союз­никами. Також, за його словами, сторони констатували досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці й визначили, як далі зміцнювати­муться позиції двох держав.

Під час прес-конференції Р.Сунак заявив, що основні бойові танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні. Прем’єр Британії наголосив, що треба озброїти Україну в короткостроковій перспективі і підсилити – на довго­строкову перспективу. Також він не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка, а започаткування навчань українських військових – це лише перший крок.

„Шлях Британії й України чітко означений, коли вже 10 тисяч воїнів тренуються тут, у Британії. І буде ще більше. Тисячі бійців зараз навча­ються керувати танками Challenger, і вони впевнені, що вже скоро зможуть проявити себе на полі бою в Україні“, – наголосив Прем’єр-міністер Вели­кої Британії.

Під час візити до Великої Британії Президент Зеленський спільно з британським прем’єром підписав „Лондонську декларацію“ – доку­мент, спрямований на поглиб­лення партнерства Києва й Лондона.

У документі нагадується, що Бри­танія вже надала Україні майже чоти­ри мільярди фунтів стерлінґів військової, гуманітарної та еконо­мічної підтримки, з них 2.3 мільярда – військової, що за обсягами посту­пається лише Сполученим Штатам.

Британська сторона зобов’язується продовжувати цю підтримку, допо­магати у відновленні української енерґосистеми та інших об’єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України. Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій роз­будові Збройних Сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над „поглибленням оперативної суміс­ности країни з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО“.

В. Зеленський виступив перед обо­ма палатами парляменту Об’єдна­ного Королівства та зустрівся з коро­лем Об’єднаного Королівства Вели­кої Британії та Північної Ірлан­дії Чарльзом ІІІ. Під час свого виступу у Вестмінстер-голі В. Зеленський закли­кав Захід надати Україні ракети великої дальности, що дозволить примусити російського аґресора повністю залишити українську територію.

Українські військові прибули до Британії

ЛОНДОН. – Група українських військових прибула до Британії для навчання на самохідній артилерійській установці AS90, повідомляє британське міністерство оборони. AS90 – це броньована самохідна артилерійська зброя, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти захистити свою батьківщину та повернути територію.

Бійці ЗСУ вже проходять навчання у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони опановують управління танками „Челенджер-2“, в Німеч­чині – бронемашинами „Мардер“, у США – танками „Абрамс“ та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.