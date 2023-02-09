Великобританія постачатиме далекобійну зброю

Президент України Володимир Зеленський за підсумками візити до Лондона 8 лютого заявив, що Україна домовилася з Великобританією про постачання далекобійної зброї.
Під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком на військовій базі Bovington Camp В.Зеленський наголосив: ”Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сиґнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги“.
Як акцентував президент, зараз добре видно, що Україна та Великобританія стають справжніми союзниками. Також, за його словами, сторони констатували досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці й визначили, як далі зміцнюватимуться позиції двох держав.
Під час прес-конференції Р.Сунак заявив, що основні бойові танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні. Прем’єр Британії наголосив, що треба озброїти Україну в короткостроковій перспективі і підсилити – на довгострокову перспективу. Також він не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка, а започаткування навчань українських військових – це лише перший крок.
„Шлях Британії й України чітко означений, коли вже 10 тисяч воїнів тренуються тут, у Британії. І буде ще більше. Тисячі бійців зараз навчаються керувати танками Challenger, і вони впевнені, що вже скоро зможуть проявити себе на полі бою в Україні“, – наголосив Прем’єр-міністер Великої Британії.
Під час візити до Великої Британії Президент Зеленський спільно з британським прем’єром підписав „Лондонську декларацію“ – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.
У документі нагадується, що Британія вже надала Україні майже чотири мільярди фунтів стерлінґів військової, гуманітарної та економічної підтримки, з них 2.3 мільярда – військової, що за обсягами поступається лише Сполученим Штатам.
Британська сторона зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енерґосистеми та інших об’єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України. Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові Збройних Сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над „поглибленням оперативної сумісности країни з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО“.
В. Зеленський виступив перед обома палатами парляменту Об’єднаного Королівства та зустрівся з королем Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Під час свого виступу у Вестмінстер-голі В. Зеленський закликав Захід надати Україні ракети великої дальности, що дозволить примусити російського аґресора повністю залишити українську територію.
Українські військові прибули до Британії
ЛОНДОН. – Група українських військових прибула до Британії для навчання на самохідній артилерійській установці AS90, повідомляє британське міністерство оборони. AS90 – це броньована самохідна артилерійська зброя, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти захистити свою батьківщину та повернути територію.
Бійці ЗСУ вже проходять навчання у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони опановують управління танками „Челенджер-2“, в Німеччині – бронемашинами „Мардер“, у США – танками „Абрамс“ та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.