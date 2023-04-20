Великдень для дітей та військових

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – На благодійному концерті бережанці зібрали майже 300 тис. грн на чотири вантажні автомобілі для бриґади Національної ґвардії „Азов“.

Служба у справах дітей Бережанської міської ради провела Великоднє свято для сиріт, дітей з бідних родин. Начальник служби Оксана Максим­чак і перший заступник міського голови Марія Лук’янова привітали маленьких друзів та вручили їм подарунки від благодійників. Громадська організація „Усмішка дитини“ пригостила дітей солодощами. Працівники центру дитячої та юнацької творчости Лілія Чвартацька і Марія Цокало разом з дітьми прикрасили великі писанки синьо-жовтими квітами.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко привіз Великодні подарунки українським воїнам на передовій. Разом зі святковими гостинцями доставлено два автомобілі, один з них – швидкої допомоги та дрони. Також він нагородив почесними відзнаками та годинниками захисників, подякував їм за мужній вибір, непохитність та патріотизм, побажав перемогти лютого ворога і повернутися з миром до своїх родин.