Введено санкції проти кліриків УПЦ та РПЦ

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 24 січня ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти низки священиків Української православної церкви Московського патріярхату. Рішення РНБО передбачає низку економічних та політичних обмежень проти 10 людей, серед них: колишній народний депутат, клірик УПЦ (МП) Вадим Новинський, Митрополит Виш­городський і Чорнобильський намісник Свя­то-Успенської Києво-Печерської лаври Павло (Пет­ро Лебідь), Митрополит Сімферопольський і Крим­ський Руської православної церкви (РПЦ) Ростислав Швець, Митрополит Ізюмський і Куп’ян­ський УПЦ МП Олег Іванов, єпископи РПЦ та УПЦ.

РНБО запровадила санкції проти низки представників РПЦ, в тому числі племінника російського патріярха Кирила Михайла Гундяєва.