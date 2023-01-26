Введено санкції проти кліриків УПЦ та РПЦ

КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський 24 січня ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти низки священиків Української православної церкви Московського патріярхату. Рішення РНБО передбачає низку економічних та політичних обмежень проти 10 людей, серед них: колишній народний депутат, клірик УПЦ (МП) Вадим Новинський, Митрополит Вишгородський і Чорнобильський намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь), Митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви (РПЦ) Ростислав Швець, Митрополит Ізюмський і Куп’янський УПЦ МП Олег Іванов, єпископи РПЦ та УПЦ.
РНБО запровадила санкції проти низки представників РПЦ, в тому числі племінника російського патріярха Кирила Михайла Гундяєва.