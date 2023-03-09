Вбили волонтерів у Бучі

КИЇВ. – 4 березня відбулася прем’єра фільму-розслідування „Суспільного“: „Буча: розстріл на Києво-Мироцькій“ про розстріл російськими військовими молодих волонтерів, які відвозили допомогу в притулок для тварин у Бучанському районі на Київщині. Фільм опублікований на Youtube-каналі „Суспільного“. Журналісти з’ясували обставини розстрілу трьох друзів-волонтерів. Настя Яланська, Максим Кузьменко і Сергій Устименко стали жертвами російських військових у Бучі, на вулиці Києво-Мироцькій.

Зранку 4 березня 2022 року вони запакували позашляховик Сергія кормом для тварин, який плянували завезти у притулок у Забуччі. У Бучі волонтери хотіли відвідати батьків Сергія. До будинку не доїхали кілька метрів. Росіяни випустили у них трьох близько сотні куль. Максима вбили одразу двома пострілами у голову. Настя та Сергій, який був за кермом, вискочили з авта, їх розстріляли. У Настю влучили шість куль, у Сергія – дев’ять. Батьки Сергія похоронили всіх на своєму подвір’ї. Журналісти отримали запис з камер спостереження та встановили причетних до розстрілу росіян.

Вдалося встановити не лише підрозділ, військовослужбовці з якого можуть бути причетні до розстрілу, але й командира, нагородженого званням „Герой Росії“. Зібрані докази журналісти передають слідчим.