Василь Кремень – доктор Академії суспільних наук

Сенат Академії спеціяльної освіти ім. Марії Ґжегожевської у Варшаві прийняв постанову про присудження найвищого почесного докторського ступеня цього університету видатному філософу освіти, колишньому міністру освіти, науки і спорту, виконувачеві обов’язків президента Національної академії педагогічних наук (НАПН) України професору Василеві Кременю. Свято 24 травня набуло польсько-українського характеру.

Професор Францішек Шльосек: „Оцінка наукових досягнень та інших досягнень професора Василя Кременя свідчить про те, що ми маємо справу з видатним сучасним філософом і педагогом, який є великим ерудитом, що дозволяє йому вільно використовувати різноманітні традиції мислення та звертатися до різні періоди філософії: від Платона й Арістотеля до сучасних дискусій представників аналітичної філософії. Феномен творчості проф. В. Кременя полягає в її багатстві та багатовимірності, що унеможливлює замкнути її в будь-яку інтерпретаційну схему, жодна з яких не здатна вичерпати множинність значень творчості проф. В. Кременя“.

Другим рецензентом був колишній ректор академії проф. Стефан Квятковський: „Цінність публікацій проф. В. Кременя – надзвичайне вміння спиратися на досягнення цивілізації та створювати на цій основі надзвичайно ориґінальним способом основи мислення про майбутнє. Глибокі знання минулого в поєднанні з беззаперечною ерудицією дозволяють глибоко оцінювати сьогодення і в його рамках проєктувати і проґнозувати функціонування людини в майбутньому. У цій галузі професор В. Кремень є видатним фахівцем, здатним проаналізувати світ штучного інтелекту з точки зору індивідуальної та соціяльної цінности“.

Третій огляд підготувала генеральний секретар НАПН України, проф. Неллі Ничкало: „Перед новими викликами та загрозами філософ В. Кремень глибоко слідував своєму покликанню, яке відповідало філософії Івана Павла ІІ: „Треба прийняти покликання, треба вислухати, треба оцінити власні сили і відповідати. „Так“.

Колишній ректор університету Ян Лащик представив постать почесного доктора, згадавши факти з родинного життя професора, час навчання, так і гарний робочий аркуш В. Кременя. На основі дисертацій і висновків В. Кременя було створено стратегію розвитку України, за якої однією з найважливіших засад відновлення національно-державного суверенітету стали освіта, наука і культура.

Академія є єдиним академічним центром, який вже понад 25 років здійснює науково-дослідну та освітню співпрацю з науковцями українських університетів.

На концерті була академічна ораторія „Людина“ у виконанні академічного хору ім. А. Сурда та Представницького вокально-інструментального ансамблю „RZWIR“.