Важливі кадрові зміни в Україні

КИЇВ. – На засіданні 24 січня Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністрів.

Звільнено В’ячеслава Шапова­ло­ва з посади заступника міністра оборони України; заступника міністра розвитку громад та територій України Івана Лукерю; заступника міністра розвитку громад та територій України В’ячеслава Негоду; заступника міністра соціяльної полі­тики України Віталія Музи­ченка. Звільнено Анатолія Іван­кевича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України; Віктора Вишньова – з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра економіки України Олексія Соболєва.

Міністер оборони Олексій Резні­ков підтримав прохання В. Шапо­валова про звільнення з посади після скандалу із закупівлею харчування для Збройних сил України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів.

Видання „Дзеркало тижня“ опублікувало матеріял, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті Міноборони перевищують роздрібні у два-три рази.

О. Резніков зазначив, що продукти для ЗСУ постачають вісім компаній і обіцяв надати депутатам всі контракти та детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням.

Детективи Національного антикорупційного бюра заявили, що перевіряють закупівлі Міноборони у межах власного кримінального провадження.

Кабінет міністрів на засіданні 24 січня погодив проєкти указів Пре­зидента про звільнення голів обласних військових адміністрацій Дніп­ропетровської Валентина Резнічен­ка, Запорізької Олександра Старуха, Київської Олексія Кулеби, Сумської Дмитра Живицького та Херсонської Ярослава Янушевича.

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в реґіонах, і в правоохоронній системі.

24 січня Президент В. Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керів­ника Офісу Президента. Також наказом Генерального прокурора Андрія Костіна звільнено за власним бажанням з адміністративної посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка, який наприкінці 2022 року їздив у відпустку до Еспанії на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї, використавши автівку бізнесмена Григорія Козлов­ського.

Напередодні Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким держслужбовцям на період воєнного стану дозволяється виїжджати за кордон лише у службові відрядження. „Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу та державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати за межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою чиновникам більше не вдасть­ся“, – заявив Зеленський.

Останні кадрові рішення Прези­дента В. Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави і безпосередню реакцію на суспільний запит. На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Михай­ло Подоляк: „Кадрові рішення Зелен­ського свідчать про ключові пріоритети держави. Жодних „заплющених очей“. Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність.

Прези­дент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реаґує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх“.

В Евросоюзі вітають той факт, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців.

Таким чином представниця Евро­комісії Ана Пісонеро прокоментувала хвилю відставок в українському уряді: „Ми взяли до уваги повідомлення, що Національне антикорупційне бюро розслідує ці справи. Ви знаєте загальне правило, що ми не коментуємо триваючі розслідування, але ми вітаємо той факт, що українська влада ставиться до цього всерйоз“.

Водночас, за її словами, в рамках процесу набуття членства в ЕС від України очікується подальше посилення боротьби з корупцією, особливо на високому рівні.