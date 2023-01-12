Важкі бої за Бахмут і Соледар

У місті Соледар Донецької области тривають важкі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр: „Після понесених втрат, ворог вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість ваґнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху“.

За добу по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами ураження. Ворог зазнає великих втрат, але все одно намагається рухатися вперед і навіть невелике тактичне просування подає як велике досягнення. Речник Сил оборони України Східнього напрямку полковник Сергій Череватий спростував заяви противника про взяття під контролю міста Соледар: „Продовжуються важкі бої за Соледар, там складна ситуація, але контрольована“.

Упродовж доби 10 січня українські позиції на Бахмутському напрямку зазнали 249 обстрілів з боку російських загарбників. При цьому Сили оборони постійно знищують ворожі склади артилерії та паливно-мастильних матеріялів, тому росіяни змушені віддаляти місця розвантаження снарядів не ближче 100 кілометрів від передової.

Попри складність ситуації в районі Бахмута Росії навряд чи вдасться оточити місто найближчим часом.

На ріці Дніпро Силами оборони Таврійського напрямку 9 січня був уражений артилерійським вогнем російський катер. Миколаївські морські піхотинці знищили тиловий пункт російських військових у Донецькій області.

Російські окупанти під час ракетного удару по Очакову влучили у склад протикорабельних мін часів Другої світової війни, 15 людей поранені.

З початку 2023 року російські аґресори понад 600 разів обстріляли мирні міста й села Запорізької области, 4 людини загинули і 7 поранені.

8 січня двома ракетами С-300 був зруйнований нафтопереробний завод у Мерефі Харківської области. Представники підприємства кажуть, що відновлення наразі неможливе.

В Україні внаслідок збройної аґресії Російської федерації загинули 453 дитини, 879 поранені.

За його словами, українські захисники Соледара не дають ворогу ні зробити оточення, ні вийти в тил та оперативний простір.