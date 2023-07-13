28 червня Верховна Рада зареєструвала поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт „Про застосування англійської мови“. Метою його є створити сприятливі умови для якомога ширшого вживання англійської мови в Україні як міжнародної. Намір вповні відповідає вимогам часу. Активне спілкування зі світом‚ зокрема англомовним‚ не може бути не корисним як для окремої людини‚ так і для спільноти в цілому. Історія і соціологія свідчать‚ що українцям легко даються чужі мови. Серед наших учених є довга низка поліглотів‚ котрі володіли буквально всіма европейськими мовами. Як каже прислів’я‚ скільки мов ти знаєш‚ стільки разів ти людина.

Тим часом згаданий законопроєкт викликав в українському суспільстві не тільки схвалення‚ але й осуд. Передусім з тієї причини‚ що‚ серед іншого‚ йдеться про скасування дублювання англомовних кінофільмів: надалі залишатиметься мова ориґіналу‚ а внизу під кадрами будуть бігти україномовні субтитри.

На перший погляд‚ все ніби логічно‚ ніби обґрунтовано. Але чому тоді з такою категоричністю зареаґував на цей законопроєкт повноважений з захисту української мови Тарас Кремінь? Ось його дуже серйозне застереження: „Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі‚ оскільки порушують конституційний лад держави‚ загрожують національній безпеці та самому існуванню державности України“. Д-р Т. Кремінь наголошує‚ що Конституція України надає кожному громадянинові право отримувати інформацію державною мовою‚ і відсутність дублювання – це грубе порушення Основного закону.

Серед неґативних відгуків є вельми дошкульні‚ тобто такі‚ котрі вбачають в даному законопроєкті‚ з одного боку‚ небезпеку для розвитку української мови в Українській‚ насильно зросійщеній державі‚ а з другого‚ мовби на догоду „п’ятій колоні“‚ зменшать обсяг української мови в культурному просторі країни. Та ще й‚ крім усього‚ вийде на шкоду російськомовним українцям‚ котрі з дубльованих українською мовою кінофільмів найпростішим і найлегшим чином навчаються державної мови.

Громадський рух „Мова об’єднує“ вимагає вилучeння з законопроєкту всіх змін, що стосуються кіно й телебачення. Активісти доводять‚ і не без підстав, що українська мова зникне з кінотеатрів, українське кінодублювання помре як галузь, а кінотеатри зубожіють через низьку відвідуваність.

З листом-протестом до президента‚ міністра культури й голови Верховної Ради звернувся й Союз кінотеатрів України. За його підрахунками‚ зменшення авдиторії кіноглядачів може становити понад 60 відс., а можливо, і до 80 відс., що приведе до закриття кінотеатрів.

На думку народного депутата Володимира В’ятровича‚ „якщо досі кінотеатри були місцями, що робили українську мову модною й популярною для мільйонів людей, то тепер почути рідну мову в кіно українці зможуть хіба-що у фільмах вітчизняного виробництва“.

Болюче зареаґувала на законопроєкт українська письменниця Лариса Ніцой: „Росте два дерева поруч: велике‚ міцне‚ доглянуте – і маленьке, поламане‚ неполите. Хіба маленьке в тіні великого виросте? Ніколи. Так росла українська мова, притиснута великим деревом – московською мовою. Тепер одне велике дерево поміняють на інше велике дерево. Яка різниця маленькому українському дереву рости під яким великим деревом? Яка різниця, у чиїй тіні? Велике дерево завжди придушить тендітне.

Французи оберігають свою французьку мову від англійської. Ви хочете сказати, що українська мова сильніша і її стійкість сильніша за французьку? Це ж не так.

Українська мова пережила лінґвоцид, а французька – ні. Українці були колонією, а Франція – ні. Українці, як носії мови, зазнали геноциду, а французи – ні.

Французька мовна стійкість сильніша за українську мовну стійкість. Але французи оберігають французьку мову від впливу англійської, а наша влада робить навпаки.

Українська мова від цього ослабне. Це підрив української державности, підрив української ідентичности. Колись і від московської мови не бачили загрози. Схаменіться!“.

Маємо велику надію‚ що до цих критичних зауважень народні депутати прислухаються і внесуть у законопроєкт відповідні зміни та вдосконалення.