Білорусь розмістить ядерну зброю

МІНСЬК. – Міністерство закордонних справ Білорусі заявило 28 березня, що країна розмістить російську ядерну зброю на своїй території через „безпрецедентний” тиск Заходу. 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив пляни розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, чим викликав осуд країн Заходу. Білорусь сказала, що вона не матиме контролі над цією зброєю, а її розміщення „ніяким способом не заперечує” Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Минулого року Мінськ дозволив Москві вживати свою територію для вторгнення в Україну. Обидві країни провели військові навчання на білоруській території та збільшили співпрацю між своїми арміями.

Авторитарний президент Олександр Лукашенко править країною від 1994 року. Захід кількакратно наклав санкції на Мінськ за переслідування політичних дисидентів і за його ролю у нападі Москви на Україну. Департамент оборони США заявив 25 березня, що немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.