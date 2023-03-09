Біженці знайшли роботу в Польщі

ВАРШАВА. – Більшість працездатних українців, які після початку російського вторгнення в Україну виїхали до Польщі, вже знайшли роботу в цій країні. Про це йдеться в опитуванні „Воєнні біженці з України. Рік у Польщі“. У дослідженні зазначається, що переважна більшість українців працездатного віку (84 відс.), які прибули до Польщі після 24 лютого, вже працевлаштуватися. При цьому, понад чверть з них зробила це в перший місяць перебування, а 34 відс. упродовж перших трьох місяців.

Цей результат говорить про високу ефективність впроваджених системних рішень польським урядом (наприклад, спрощена процедура працевлаштування для біженців з України), значну підтримку роботодавців в інтеґрації українців на польський ринок праці і їхнє бажання працювати.

Майже кожен третій українець у Польщі протягом року змінив роботодавця. За словами авторів дослідження, це означає, що почуття впевнености та незалежности українських біженців на польському ринку праці росте.

„Біженці шукають пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям, у тому числі завдяки вивченню польської мови і професійному навчанню. Настільки високий рівень зайнятости серед українців вже у перші місяці перебування в Польщі свідчить не лише про їхню рішучість влаштуватися на роботу, а й про відкритість польських підприємців новим працівникам, а також про потреби ринку та економіки Польщі“, – підкреслює голова правління Міґраційної плятформи EWL Анджей Коркус.

Голова канцелярії Прем’єр-міністра Польщі Марек Кухцінський під час презентації дослідження на конференції „Европа Карпат“ у польському Красічині позитивним назвав те, що велика кількість українців, які працюють у Польщі, не позбавляє поляків роботи, а зменшує безробіття.

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнули близько 10 млн біженців. Майже 1.5 млн отримали тимчасовий захист у Польщі. За інформацією Міністерства сім’ї та соціяльної політики, з початку повномаштабного вторгнення за спрощеними процедурами в Польщі працевлаштувалися приблизно 900 тис. громадян України.

Опитування „Воєнні біженці з України. Рік у Польщі“ провели Міґраційна плятформа EWL, Фундація EWL та Центр східньоевропейських студій Варшавського університету 10-16 лютого 2023 року на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.